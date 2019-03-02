هواتف Galaxy S10 ستأتي مع واقي للشاشة مثبت مسبقًا يملك ضمان لمدة 90 يومًا

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسابيع القليلة الماضية، كان هناك الكثير من الحديث عن Galaxy S10 و +Galaxy S10 وكيف يمكنهما التعامل مع واقيات الشاشة في ظل وجود مستشعر بصمات الأصابع داخل الشاشة والذي يعمل بالموجات فوق الصوتية.

تقنية إستشعار بصمات الأصابع الجديدة المستخدمة في كلا الهاتفين تعني بأن جميع واقيات الشاشة البلاستيكية والزجاجية لن تسمح لك بإتمام عمليات المصادقة، ومن الواضح أن ذلك عامل من شأنه أن يعيق ملاك Galaxy S10 المحتملين. لحسن الحظ، تتخذ سامسونج خطوة في سبيل مساعدة هؤلاء العملاء من خلال تحرك غير مسبوق يتمثل في شحن الهواتف مع واقي للشاشة مثبت مسبقًا.

لم تفعل الشركة الكورية الجنوبية ذلك من قبل من أجل سلسلة هواتفها الذكية الراقية، على الرغم من أن بعض المنافسين الصينييين قاموا بتحركات مماثلة في الماضي. ومن الواضح أن واقي الشاشة الذي تم تثبيته مسبقًا لن يؤثر على قابلية إستخدام مستشعر بصمات الأصابع. ومع ذلك، فهو يفعل ذلك لأنه يملك قطعًا دائريًا حيث يتواجد مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، وهذا هو الحال الذي من شأنه أن لا يكون مثاليًا للجميع.

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ومع ذلك، هذه لا تزال خطوة من شأنها إرضاء العملاء. وعلاوة على ذلك، فسوف يأتي واقي الشاشة المثبت مسبقًا من سامسونج مع ضمان مدته 90 يومًا. ستظل الملحقات الأخرى داخل العلبة مثل محول السفر، وكابل USB، وسماعة الأذن AKG التي تأتي مع ضمان لمدة عام واحد. لذا، إذا حدث خطأ ما في واقي الشاشة في غضون ثلاثة أشهر من شرائك لـ Galaxy S10 أو +Galaxy S10، فبإمكانك إستبداله مجانًا. بعد ذلك، سيكلفك 30 دولار أمريكي.

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