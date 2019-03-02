فاطمة أيت طالب - دبي - لا شك أن Huawei Mate X من Huawei و Galaxy Fold من سامسونج كانا ملوك المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم هذا الأسبوع بمدينة برشلونة الإسبانية، حيث يبدو أنه بعد سنوات عديدة من الترقب الشديد، وصلت الهواتف الذكية القابلة للطي أخيرًا. ولكن هذين الهاتفين يستخدمان تصاميم مختلفة تمامًا، ومن الوضح ما هو التصميم الذي يفضله السيد Richard Yu، الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei.
وكشف السيد Richard Yu لموقع Business Insider أن شركته كانت تعمل في مرحلة من المراحل على ثلاثة هواتف ذكية قابلة للطي في وقت واحد، بدا أحدهم مشابها للهاتف Galaxy Fold، ولكنه كان ” أفضل حتى من ذلك المستخدم في هاتف سامسونج القابل للطي “، حسب تعبيره. ومع ذلك، فقد قام شخصيًا بإلغاء هذا الهاتف لأنه ” كان سيئًا “.
أثناء الحديث عن الهاتف Galaxy Fold التابع لشركة سامسونج، صرح السيد Richard Yu بالقول : ” أشعر أن وجود شاشتين، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف، يجعل الهاتف ثقيل جدًا “.
بغض النظر عن التصميم الذي تفضله أكثر، فمن الواضح جدًا في هذه المرحلة أن الهواتف الذكية القابلة للطي لا تزال إلى حد كبير تمثل سوقًا خاصًا جدًا، وخصوصًا إذا علمنا أن سعر Galaxy Fold يبلغ 2000 دولار، في حين يبلغ سعر الهاتف Huawei Mate X نحو 2299 دولار. عمومًا، نأمل أن تقوم المزيد من الشركات بالإنضمام إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي خلال العام أو العامين المقبلين لخفض الأسعار قدر الإمكان.
المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة Huawei يصف تصميم الهاتف Galaxy Fold بـ ” السيء “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.