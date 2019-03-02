سماعات AirPods الحالية ستبلغ نهاية دورتها في أواخر هذا الشهر

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من الموقع الإسباني Applesfera يفيد أن مصادره أخبرته بأنه سيتم إطلاق الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية AirPods في اليوم 29 من شهر مارس الجاري.

وكما تعلمون على الأرجح، فقد تلقت سماعات AirPods الكثير من الإنتقادات المختلطة عندما تم الإعلان عنها لأول مرة، بما في ذلك السخرية من تصميمها. بعد عامين تقريبًا، أصبحت AirPods ضمن منتجات آبل الأكثر مبيعًا في العالم بفضل جودتها وسهولة الإستخدام.

ومن المقرر أن يتم ترقية سماعات AirPods في المستقبل القريب، وقد تم اليوم تسريب صورة تخص أحد المستودعات في آسيا تقول بأن سماعات AirPods الحالية لن تكون متوفرة للشراء بعد 28 مارس، وهذا ما يعني قبل يوم واحد من الموعد الذي من المفترض أن تقوم فيه شركة آبل بإطلاق الجيل الجديد من هذه السماعات مع العلم بأن التقارير السابقة ذكرت بأن شركة آبل ستعقد حدثًا في مسرح ستيف جوبز سيركز على خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية الخاصة بها في اليوم 25 مارس، وهو الحدث حيث من المرجح أن تعلن شركة آبل عن سماعات AirPods 2 الجديدة، وأيضا عن موعد إطلاق هذه الأخيرة جنبا إلى جنب مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.

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هذه النظرية تحتمل الصواب، ولكنها ليست كذلك بالكامل. من المفترض أن يركز الحدث على إطلاق خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج الخاصة بشركة آبل، وفي حين أننا لم نكن نعتقد في البداية أنه سيتم الإعلان عن أجهزة جديدة في هذا الحدث، فإن تاريخ نهاية دورة AirPods الحالية المزعوم يشير إلى خلاف ذلك.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد سمعنا بأن سماعات AirPods 2 الجديدة ستصبح أفضل من حيث إتصال البلوتوث كما أنها ستدعم الشحن اللاسلكي مما يجعلها متوافقة مع قاعدة الشحن اللاسلكي AirPower.

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