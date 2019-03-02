شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تحصل على 30% من اشتراكات المحتوى المدفوع بالصفحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك وسعت مؤخرا نطاق خدمتها للمحتوى المدفوع للصفحات Fan Subscriptions، إلا أنها فى نفس الوقت أثارت غضب أصحاب الصفحات والمحتوى المنشور عليها، نتيجة بعض الإجراءات الظالمة التى أقبلت عليها فيس بوك، بما فى ذلك حصولها على حق استخدام هذه المحتويات مدى الحياة، فضلا عن الحصول على عمولة تصل إلى 30% من قيمة الاشتراكات المدفوعة من المتابعين.

ووفقا لما نشره موقع techcrunch الأمريكى فإن ميزة Fan Subscriptions تسمح للمستخدمين الحصول على محتوى حصرى خاص بهم، والذى لا يظهر لباقى متابعى الصفحات، وذلك مقابل قيام المستخدم بدفع رسوم شهرية معينة، إلا أن الأزمة الكبيرة حاليا هى رغبة فى بوك فى تقاضى عمولة تصل إلى 30%.

وكانت فيس بوك قد أعلنت فى مارس الماضى عن ميزة Fan Subscriptions فى مارس 2018، لكنها كانت متاحة لـ10صفحات فقط فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن الآن بدأت فيس بوك فى توفيرها للمزيد من الصفحات التى يمكنها عرض محتوى مدفوع على مشتركيها مقابل رسوم شهرية 4.99 دولار، حيث سيظهر بجانب اسم المستخدم المشترك أيقونة مميزة عند التعليقات.

وحتى الآن لا تتقاضى فيس بوك أى عمولة مقابل هذه الخدمة، لكنها ستفعل ذلك عند الإطلاق الرسمى حيث ستحصل على عمولة تصل إلى 30% كما تفعل شركات أبل وجوجل أثناء دفع الاشتراكات من خلال متاجر تطبيقاتها.