تكنولوجيا: بـ 500 جنيه فقط!.. دلعي نفسك من على “جوميا”

يقدم الموقع الإلكتروني للتسوق “جوميا” Jumia عروضا تصل إلى 50% خصم على الكثير من المنتجات، من بينها البرفانات والملابس القطنية، والحقائب والإكسسوارت، وأيضا الأحذية الجلدية، فإذا كنتِ تمتلكي 500 جنيها، فلا تترددي في الشراء واستغلال الخصومات، وسوف نسهل عليك الأمر من حيث الاختيار.. أقترح عليكِ شراء “سويتشيرت” بمبلغ 99 جنيها فقط. Advertisements ومعه يمكنك شراء ملابس قطنية تناسبك في كل الأوقات، صيفا وشتاء. كما أقترح عليكِ شراء البرفيوم المفضل لديكِ، لأن عليها خصومات تصل إلى 60%.

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