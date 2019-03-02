تكنولوجيا: AeroBook.. لابتوب بأداء متميز ومواصفات جيدة تستحق الاقتناء

نجحت حملة تمويل جهاز الكمبيوتر المحمول (لابتوب) “أيروبوك” AeroBook، على موقع التمويل الجماعي indiegogo، في جمع التمويل اللازم لها، في مدة قصيرة للغاية، فقد جمعت حملة التمويل 92 ألف دولار تقريبا، في 4 أيام فقط، بينما المستهدف 30 ألف دولار فقط.

وترجع ثقة المستهلكين في لابتوب “أيروبوك” للمزايا والإمكانيات الجيدة التي يقدمها، فوزن الكمبيوتر 1.2 كيلوجرام تقريبا، وسمكه 8 مم، وشاشته بقياس 13.3 بوصة، وتستحوذ الشاشة على نسبة 80% من الجسم.

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ويعمل لابتوب “أيروبوك” AeroBook بمعالج إنتل Inter Core m3، وبذاكرة وصول عشوائي (رامات) 8 جيجابايت، ووفر إصدارات اللابتوب مساحة قرص صلب 128 و256 و1 تيرابايت، لإرضاء جميع الاحتياجات.

وراعى مصممو لابتوب “أيروبوك” أن تكون حواف تصميمهم، سواء في الشاشة أو لوحة المفاتيح، أقل سمكا على قدر الإمكان، وزودوا لوحة المفاتيح بإضاءة خلفية للمفاتيح، وحرصوا على أن يعمل الجهاز بأحدث أنظمة التشغيل من مايكروسوفت (ويندوز 10) Windows 10، وأن تعمل بطاريته بصورة جيدة ومستمرة حتى 8 ساعات متصلة.

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وحددت حملة تمويل لابتوب “أيروبوك” شهر أبريل القادم لبدء شحن الجهاز لداعميه، ويبدأ سعر الإصدار الأساسي والأقل سعرا منه 399 دولارا (تقريبا 7,000 جنيها مصريا).