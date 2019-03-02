تكنولوجيا: الرئيس التنفيذي لشركة هواوي يعتقد أن تصميم Galaxy Fold ليس جيدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركتي سامسونج وهواوي مفهومين مختلفين للهاتف الذكي القابل للطي، ولكن يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي أن تصميم هاتف Galaxy Fold ليس جيدًا بما فيه الكفاية، مشيرًا إلى أن هاتف هواوي يقدم تصميم أفضل.

ففي مقابلة معه، أعترف الرئيس التنفيذي بأن تصاميم النماذج الأولية من هاتف Mate X كانت لا تختلف كثيرًا عن Galaxy Fold، ولكن أوضح ريتشارد يو انه تم إلغاء هذه التصاميم نظرًا لأنها كانت ليست جيدة، إذ أن الشاشة مزدوجة من شأنها أن تجعل الهاتف ثقيلًا.

من الجدير بالذكر أن شركة هواوي كان لديها ثلاثة هواتف قابلة للطي تحت قيد التطوير، وكان أحدهما يمتلك تصميم “أفضل” من هاتف Galaxy Fold، حسبما ذكر ريتشارد. ولكن لأسباب غير محددة، قرر الرئيس التنفيذي إلغاء هذا التصميم لأنه “كان سيئًا”.

وفي النهاية، قررت الشركة اختيار الإصدار الذي تم الإعلان عنه في نهاية الأسبوع الماضي، والذي يتضمن شاشة 8 بوصة والتي يمكن طيها لتصبح 6.6 بوصة.

وبصرف النظر عن الشاشة، فإن ميزة هاتف هواوي هو أن سُمكه يصبح 11 ملم فقط عند طيه، أي أرفع بكثير من السُمك المشاع عنه لهاتف Galaxy Fold.

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