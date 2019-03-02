شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تسعى لتفعيل أول مطار يستخدم تقنية التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المشغلة لمطار ناريتا الدولى فى اليابان أنها ستطبق، فى ربيع عام 2020، نظاماً يعتمد على تقنية التعرف على الوجه يتيح للمسافرين الصعود إلى الطائرة بعد تسجيل الدخول بدون إظهار جوازات السفر أو بطاقات الصعود.

وذكر سلطات مطار ناريتا، وفقا لصحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أن ناريتا سيكون بذلك أول مطار يابانى يطبق هذا النظام الذى لا يتطلب من الركاب التوقف لتحديد الهوية عند الصعود.

وتأمل الشركة التى تدير المطار فى أن يعمل هذا النظام على تحسين راحة المسافرين قبل الألعاب الأولمبية والأولمبية للمعاقين فى طوكيو عام 2020.