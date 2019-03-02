كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تسريبات جديدة تستعرض التصميم الكامل للهاتفين Huawei P30 وHuawei P30 Pro

من المقرر أن تقوم شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتفها الراقية الجديدة Huawei P30 Series في المؤتمر الصحفي الذي ستعقده الشركة في أواخر شهر مارس الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس. وعلى الرغم من أنه لا يزال يتعين علينا الانتظار لنحو شهر قبل أن يتم الإعلان عن الهاتف، فقد حصلنا على تسريبات جديدة تكشف لنا عن التصميم العام للهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro.

كما تلاحظون في الصور أدناه، فالهاتف Huawei P30 Pro سيضم أربع كاميرات في الخلف علمًا أنه من المرجح أن توفر هذه الكاميرا الرباعية تقريب هجين يصل إلى 10 أضعاف، وسيتحقق ذلك على الأرجح بفضل مستشعر Time Of Flight الذي سيمثل الكاميرا الرابعة في ظهر الهاتف. وبغض النظر عن الكاميرا الخلفية، فيبدو أن الهاتف Huawei P30 Pro سيتبنى نفس تصميم الهاتف Huawei Mate 20 Pro الحالي. لا يوجد أي مستشعر لبصمات الأصابع في الخلف، وبالتالي هذا يدفعنا للاعتقاد بأن هذا المستشعر سيتواجد على مستوى الشاشة التي ستكون من نوع OLED.