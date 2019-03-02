شركة Xiaomi تؤكد أنها ستمتنع عن إطلاق هاتفها الذكي القابل للطي الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة برشلونة الإسبانية، قامت شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi9 و Xiaomi Mi Mix 3 5G. ومع ذلك، كان هناك جهاز واحد مفقود في منصة العرض التابعة لشركة Xiaomi، وهذا الجهاز المفقود هو هاتفها الذكي القابل للطي. نقول أن هذا أمر غريب بعض الشيء نظرًا إلى أن سامسونج قامت بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold، في حين قامت شركة Huawei بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي Huawei Mate X.

لسوء الحظ بالنسبة لأولئك الذين يأملون في رؤية Xiaomi تطلق هاتفها الذكي القابل للطي، فيبدو أن الشركة ستمتنع عن ذلك في الوقت الراهن. هذا وفقا للمتحدث الرسمي العالمي بإسم شركة Xiaomi، السيد Donovan Sung والذي تحدث مع موقع VentureBeat في مقابلة حيث تم مناقشة بعض خطط Xiaomi في المستقبل.

ووفقا للسيد Donovan Sung، فيبدو أن شركة Xiaomi تفضل الإنتظار حتى ينضج السوق قليلا قبل أن تقوم بإطلاق هاتفها الذكي القابل للطي بحيث صرح بالقول : ” بشأن موعد الإطلاق المحدد لهذا، أعتقد أننا سنرغب في إنتظار أن يكون السوق أكثر نضجًا قبل أن نعلن عن ذلك. ولكن كن مطمئنًا، نحن نختبر مجموعة متنوعة من النماذج المختلفة القابلة للطي “.

نعلم أن البعض قد يفاجأ لأنه لم يمضي وقت طويل منذ أن قام الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi بنشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يستخدم هاتف الشركة القابل للطي. ومع ذلك، يمكن أن يكون الأمر شبيهًا بما فعلته Oppo، فهذه الأخيرة تمتلك هي الأخرى نموذجًا أوليًا ولكنها تنتظر بدورها حتى ينضج السوق ويكون هناك طلب على هذا النوع من الهواتف الذكية قبل المضي قدمًا في إنتاجه.