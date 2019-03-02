Elon Musk يتوقع صدور سيارة كهربائية أرخص من شركة Tesla في غضون سنتين

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أننا على يقين من أن هناك على الأرجح عدد غير قليل من الأشخاص الذين سيكونون أكثر من سعداء بتبني السيارات الكهربائية، فإن تكاليف هذه السيارات تميل إلى أن تكون باهظة في الغالب. وتعتبر سيارات Tesla الكهربائية مثالاً ممتازًا، على الرغم من أن الشركة تحاول إيجاد طرق لخفض السعر من خلال إطلاق طرازات منخفضة التكلفة مثل Tesla Model 3 التي تكلف 35 آلف دولار أمريكي.

وبالتالي، في حالة ما إذا كانت سيارة Tesla Model 3 خارج نطاق السعر الذي تريده، فلا داعي للقلق لأن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، السيد Elon Musk كشف أن الشركة لديها خطط لتقديم طرازات أرخص في المستقبل. في محادثة مع وسائل الإعلام، قال السيد Elon Musk بأن الشركة تخطط لإطلاق سيارة Tesla جديدة ستكون أرخص من سيارة Tesla Model 3 الحالية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات.

بطبيعة الحال، يبقى أن نرى إلى أي حد ستكون أرخص، ولكن هذا خبر سار لأولئك الذين يريدون إمتلاك سيارة كهربائية من شركة Tesla. كما نتوقع أنه مع تحسن التكنولوجيا، ستنخفض تكاليف السيارات الكهربائية أيضًا، لذا قد لا تكون Tesla هي الشركة الوحيدة التي ستقوم بإطلاق سيارات كهربائية أرخص من تلك المتاحة في السوق اليوم.

وعلى ذكر ذلك، فقد كان هناك تقرير سابق أشار إلى أن سيارة Tesla Model 3 تكلف الشركة مبلغ 38 آلف دولار أمريكي، مما يعني أنه عند سعر 35 آلف دولار أمريكي، لن تحقق الشركة أرباحًا.