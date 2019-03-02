شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. ناسا تطلق مركبة "سبيس إكس دراجون" لمحطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، منذ عدة دقائق، مركبة CrewDragon التابعة لشركة SpaceX الأمريكية، على متن الصاروخ Falcon 9 من مجمع الإطلاق 39A التابع لناساكيديدى لأول مرة متوجهاً إلى محطة الفضاء الدولية، وذلك وفقا لما نشرته ناسا على حسابها الرسمى على تويتر.

وكانت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أعطت موافقتها النهائية الجمعة الماضى لشركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك لقيام مركبة مصممة حديثا بأولى رحلاتها التجريبية غير المأهولة لمحطة الفضاء الدولية فى الثانى من مارس.

وأزالت هذه الموافقة عقبة رئيسية أمام مساعى سبيس إكس لمساعدة ناسا على استئناف برنامج رحلات الفضاء الأمريكية المأهولة والذى توقف منذ انتهاء بعثات مكوك الفضاء فى 2011.

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