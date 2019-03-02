OnePlus لن تدخل إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G والهواتف الذكية القابلة للطي هي المنتجات الأكثر إثارة للإهتمام في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم هذا الأسبوع بمدينة برشلونة الإسبانية. أظهرت العديد من الشركات أجهزتها. وفيما يخص الهواتف الذكية القابلة للطي، كان لدى شركة Huawei الهاتف Huawei Mate X، في حين كان لدى شركة سامسونج الهاتف Galaxy Fold. وفي نفس الوقت، لجأت بعض الشركات مثل Oppo و Xiaomi إلى الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo للكشف عن النماذج الأولية من هواتفها الذكية القابلة. وكما تلاحظون، إسم OnePlus لا يتم تداوله عندما يتم الحديث عن الهواتف الذكية القابلة للطي، وهذا متعمد لأن شركة OnePlus نفسها غير مستعجلة بالإنضمام إلى سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، السيد Pete Lau لموقع CNet بأن الشركة لن تكون قادرة على صنع هاتف ذكي قابل للطي قريبًا بحيث صرح بالقول : ” مع هذه التكنولوجيا، التكاليف مرتفعة “، مضيفا أن ” القيمة للمستخدم النهائي لا تبدو مترابطة “.
من المؤكد أن أسعار الجيل الأول من الهواتف الذكية القابل للطي ستكون أعلى مما تتوقع دفعه مقابل هاتف ذكي رائد عادي. أكدت شركة سامسونج بالفعل أن الهاتف Galaxy Fold سيكلف إبتداء من 1980$، في حين سيكلف الهاتف Huawei Mate X إبتداءً من 2600 دولار أمريكي.
ذكر السيد Pete Lau بأن شركة OnePlus تنظر إلى إمكانيات الهواتف الذكية القابلة للطي وتنظر إلى تصاميمها على أنها ” مثيرة للغاية “، إلا أن التكاليف الباهظة تمنعها من رمي قبعتها في الحلبة أيضًا.
قامت شركة OnePlus بتأسيس مكان لنفسها في سوق الهواتف الذكية بفضل تقديمها لهواتف ذكية مميزة بأسعار معقولة جدًا. هذا ليس شيئًا يمكنها القيام به مع الهواتف الذكية القابلة للطي في الوقت الراهن. لذلك، في حين أنها لا ترفض الفكرة تمامًا، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى هاتفًا قابلاً للطي من شركة OnePlus.
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