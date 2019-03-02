تقرير جديد يعتقد بأن الفترة الأسوأ في مبيعات iPhone إنتهت الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت شركة آبل أنها ستراجع توقعاتها فيما يتعلق بمبيعات iPhone. بدا ذلك بمثابة أخبار سيئة للشركة، ولكن المحلل الصيني البارز Ming-Chi Kuo ذكر في وقت لاحق أن الفترة الأسوأ في تاريخ مبيعات iPhone ستنتهي قريبًا، ويبدو أن هذا ما يعتقده محلل آخر كذلك.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع Business Insider، فيبدو أن المحلل Timothy Arcuri من مؤسسة UBS يعتقد أن الفترة الأسوأ في مبيعات قد إنتهت بالفعل. ويستشهد بالتخفيضات على مستوى الأسعار التي قامت بها آبل في الصين بإعتبارها أحد الأسباب. وبخصوص هذا الموضوع، صرح المحلل Timothy Arcuri بالقول : ” على الرغم من أن مزيج شهر مارس لا يزال سيئًا، إلا أن النغمة في سلسلة التوريد بدأت تتحسن، وقد تبدأ التخفيضات على مستوى الأسعار في الصين في التخلص من المخزون. إرتفعت التقديرات لمبيعات iPhone XR على أساس كل ربع في يونيو، وهذا ما يعتبر غير معتاد في هذا الوقت المتأخر في الدورة النموذجية الجديدة، ولكنها تعكس التخلص من المخزون “.

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من غير الواضح ما مدى دقة إدعاءات Timothy Arcuri حيث سيتعين علينا على الأرجح إنتظار التقرير المالي القادم من آبل للحصول على فكرة أفضل حول ما إذا تحسنت الأمور بالفعل. سبق للرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook أن سرد العديد من الأسباب التي أدت إلى تراجع مبيعات iPhone في العام الماضي.

أحد هذه الأسباب هو برنامج إستبدال بطاريات بعض طرازات iPhone مقابل 29$، وهذا ما سمح للعملاء ببث حياة جديدة في أجهزتهم القديمة، مما يسمح لهم بتأجيل إستبدال هواتفهم الذكية لمدة عام آخر. وقد إعترف السيد Tim Cook بأن السعر كان واحدًا من الأسباب الرئيسية، وفي مقابلة مع وكالة الأبناء رويترز لمح إلى أن الشركة ستقوم بتخفيض الأسعار في بعض الأسواق التي تأثرت بشكل سيء للغاية بسبب الدولار الأمريكي القوي.