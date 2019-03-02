Samsung Galaxy S10 هو الهاتف الرائد الأحدث الذي يخضع لإختبار الصلابة

فاطمة أيت طالب - دبي - بمجرد أن يصل هاتف راقي جديد إلى السوق عادة ما نرى اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEverything يقوم بإجراء إختبارات المتانة، والتي تشمل إختبار الخدش والثني والحرق، لهذه الهواتف الذكية من أجل معرفة مدى قدرتها على مقاومة الخدوش ومختلف التحديات الأخرى. أما الآن، فيبدو أنه حان الوقت بالنسبة للهاتف Galaxy S10 الذي أصدرته شركة سامسونج مؤخرًا للخضوع لنفس المعاملة.

Galaxy S10 هو أحدث هاتف ذكي تقوم شركة سامسونج بإصداره، وعلى غرار Galaxy S9 الذي أصدرته شركة سامسونج في العام الماضي، فهو يأتي بتصميم الشطيرة بحيث يضم طبقتين زجاجيتين، واحدة في الأمام والأخرى في الخلف مع إطار مصنوع من الألومنيوم قابل للخدش. وبالنسبة لشاشة Galaxy S10، فهي لن تتعرض للخدوش بإستخدام المفاتيح والعملات النقدية، ولكن حذار من رمل الجيب وطاولات الغرانيت لأنه من شأن هذه المواد خدش شاشة Galaxy S10 الخاص بك بسهولة.

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Zack Nelson والذي يشرف على هذه الإختبارات قام أيضا بإخضاع الهاتف Galaxy S10 لإختبارات أخرى لقياس مدى صلابة هذا الجهاز، مثل إختبار حرق الشاشة الذي نجح فيه الهاتف بعدما عادت البكسلات إلى لونها الأصلي بعدما تحولت إلى اللون الأبيض أثناء تعرضها للإحتراق. وهناك أيضا إختبار الثني، وهو الإختبار حيث نجح الهاتف Galaxy S10 أيضًا.

وبالنسبة لمن يتساءل عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة والذي يعمل بالموجات فوق الصوتية، فقد أظهرت لنا الإختبارات التي أجراها Zack Nelson أن تعرض الشاشة للكثير من الخدوش من شأنه أن يؤدي إلى فقدان هذا المستشعر لوظيفته على عكس مستشعرات بصمات الأصابع البصرية التي تعمل حتى لو تعرضت الشاشة للكثير من الخدوش. وبصرف النظر عن مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، فقد إتضح أيضًا أنه من السهل إزالة الأزرار الجانبية من مكانها، ولكن من السهل أيضًا إعادتها، وبالتالي يجب عليك أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار إذا كنت تخطط لشراء Galaxy S10. عموما، يمكنك مشاهدة Galaxy S10 يخضع لكافة هذه الإختبارات التي ذكرناها آنفًا في مقطع الفيديو أدناه :