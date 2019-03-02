تكنولوجيا: السلطات الأمريكية تبيع جهازا لقرصنة الهواتف مقابل 100 دولار على eBay

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت السلطات الأمريكية، جهازا متخصصا فى قرصنة الهواتف الذكية، والذى يتم استخدامه من قبل مسئولى تنفيذ القانون لاستخراج البيانات من الهواتف الذكية للمتهمين، وذلك على موقع eBay مقابل أقل من 100 دولار.

ووفقاً لموقع engadget التقنى، عادة ما تنفق الوكالات الفيدرالية فى الولايات المتحدة وأماكن أخرى ، بما فى ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة الأمن الداخلى ، ما يصل إلى 15000 دولار أمريكى على الموديلات الحالية لجهاز Cellebrite ، على الرغم من أن الإصدارات القديمة متوفرة فى السوق الثانوية، ويبدو أن قوات الشرطة قامت ببيع أو التخلص من بعض الأجهزة الأخرى ، والتى أصبحت رهن المزادات الإلكترونية.

واشترى الباحث فى مجال الأمن السيبرانى ماثيو هيكى العديد من الأجهزة من موقع eBay وعثر على تفاصيل حول ما قام به موظفو إنفاذ القانون من الهواتف (بما فى ذلك معرفات أجهزة معينة مثل أرقام IMEI) ، عند الوصول إلى الأجهزة وما هى أنواع البيانات التى تم الحصول عليها. على الرغم من أنه لم يتعمق فى ذلك ، إلا أنه شك فى قدرته على الحصول على بيانات شخصية بما فى ذلك الصور وجهات الاتصال والرسائل.

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