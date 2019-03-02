الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بتغير درجات الحرارة.. وهذا ما عليكم فعله

مصراوي - كتب- أحمد مسعد:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الـ48 ساعة المقبلة تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وسيشهد الطقس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى 3 درجات.

وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـمصراوي، اليوم السبت، أن الأجواء ستساعد على القيام بجميع الأنشطة البحرية والجوية، مشددًا على ضرورة استمرار مطالعة الأرصاد خاصة المناطق القريبة من البحار وفي ساعات الصباح الباكر والتي قال إنها "متوقع أن تشهد شبورة خفيفة لا تؤثر على حركة الطرق".

وحذر...