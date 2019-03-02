مصراوي - كتب- أحمد مسعد:
قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الـ48 ساعة المقبلة تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وسيشهد الطقس ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة إلى 3 درجات.
وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لـمصراوي، اليوم السبت، أن الأجواء ستساعد على القيام بجميع الأنشطة البحرية والجوية، مشددًا على ضرورة استمرار مطالعة الأرصاد خاصة المناطق القريبة من البحار وفي ساعات الصباح الباكر والتي قال إنها "متوقع أن تشهد شبورة خفيفة لا تؤثر على حركة الطرق".
وحذر...
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد للمواطنين: لا تنخدعوا بتغير درجات الحرارة.. وهذا ما عليكم فعله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.