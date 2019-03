الطلبات المسبقة على Galaxy S10 تحقق بداية قوية في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد كان الهاتفين Galaxy S10 و +Galaxy S10 متوفرين للطلب المسبق منذ فترة في بعض الأسواق، ولكن هذين الهاتفين وصلا إلى الصين بالأمس فقط. ووفقا لآخر التطورات، فيبدوا أن الطلبات المسبقة على هواتف Galaxy S10 في أول ساعتين بلغت ضعف ما حصدته هواتف Galaxy S9 في يومها الأول.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام ليست رسمية إلا أنها تأتي من المسرب الصيني الشهير Ice Univerce، وهو الشخص الذي يميل في الغالب إلى أن يكون محقًا عندما يتعلق الأمر بالتسريبات ذات الصلة بشركة سامسونج. إذا حصدت هواتف Galaxy S10 الجديدة بالفعل طلبات مسبقة أكبر من تلك التي حصدتها هواتف Galaxy S9 في العام الماضي، فهذا من شأنه أن يكون سارًا لشركة سامسونج التي تكافح في الصين منذ فترة.

ننتظر تأكيدًا رسميًا من شركة سامسونج أو المتخصصين في القطاع بشأن الطلبات المسبقة والمبيعات التي حصدتها هواتف سامسونج الرائدة الجديدة في الصين، ولكننا لن نفاجأ إذا رأينا إقبالاً مماثلا على هواتف Galaxy S10 الجديدة في البلدان الأخرى أيضًا.

In China, Samsung just opened the S10 pre-sale, Samsung S10/S10+ 2-hour pre-sale = S9/S9+ 24-hour pre-sale × 2 🙂