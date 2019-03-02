شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 13 إبريل.. العرض الأول للعبة star wars بعد 3 سنوات من الكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 3 سنوات مرت منذ الإعلان الأول عن لعبة star wars ، وحاليا شركة Respawn جاهزة تقريبا للكشف عن عرضها الأول.ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن لوكسفيلم أعلنت أن EA و Respawn سيكشفان رسميًا عن Star Wars Jedi: Fallen Order فى احتفال شيكاغو يوم 13 أبريل.

وبداخل اللعبة ستقابل شخصية Padawan الذى نجا من الأمر 66 (أمر إبادة Jedi) ، واختبر ما يشبه العيش فى حقبة حيث لا يوجد على ما يبدو Jedi.

ويمكنك أن تتوقع تفاصيل لم يسبق إصدارها باللعبة، التى احتفظت بباقى تفاصيلها سرية حتى إطلاق العرض الأول.

وكانت قد واجهت اللعبة الكثير من التشكك فى إطلاقها خلال السنوات الثلاث منذ إعلانها، حيث اشترتا كل من EA وRespawn في عام 2017 ، ومن الواضح أنها نجت من الإلغاء خا صة مع نجاح لعبة الشركة الأخرى التى صدرت فى بداية عام 2019 " Apex Legends".