درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في محافظات مصر ..والعظمي بالقاهرة 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد كما تنشط على

البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك . وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر. الصغرى العظمى

القاهرة 12 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 11 18

دمنهور 10...

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