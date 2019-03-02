شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على غرار واتس آب .. تطبيق جوجل Duo يصل لمنصة الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة جوجل نسخة الويب من تطبيق دردشة الفيديو التابع لها Duo لكافة المستخدمين حول العالم، حيث يمكن الآن للمستخدمين تشغيل تطبيق Duo على اى متصفح سواء كروم أو فايرفوكس أو سفارى، والاستمتاع بكافة مميزات التطبيق، وذلك بعد أن كان متاح فقط لمنصة الموبايل.

ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، فقد تم مؤخرا رصد الإصدار الخاص بالمتصفح منDuo، لينضم إلى الإصدارات الخاصة بمنصتى أندرويد وiOS وكروم بوك، حيث تسعى جوجل لتوفير تجربة مميزة للمستخدمين للتطبيق، من أجل إجراء محادثات فيديو بسهولة ويسر عبر كافة المنصات المختلفة.

وعن كيفية استخدام الميزة الجديدة، فيمكن للمستخدمين بدء محادثات الفيديو على المتصفح وذلك من خلال التوجه غلى صفحة "ديو" على الويب، ثم تسجيل الدخول ببيانات الحساب، أو إنشاء حساب جديد لبدء محادثات الفيديو، مع ملاحظة أن الخدمة ليست مدعومة على متصفح "إيدج" من مايكروسفت فى الوقت الحالى.