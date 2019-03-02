شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن خدمة x cloud للدخول فى قطاع ألعاب الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Microsoft إن خدمة X cloud Hأصبحت تتيح لكل مستخدميها إمكانية ممارسة الألعاب على هواتفهم بدقة عالية.ووفقاً لصحيفة ديلى ميل البريطانية فيمكن لأى مستخدم لـ"إكس كلاود" ممارسة الألعاب الجماعية على هواتفهم والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفزيون الخاصة بهم، فى أى مكان بالعالم.

ولم توضح مايكروسوفت المزيد من التفاصيل التى تتعلق بأسعار خدمتها، إلا أنها تخطط لإطلاقها مقابل اشتراكات شهرية

وستمثل "إكس كلاود" منافسا لخدمة بث الألعاب "بروجيكت ستريم" التى اختبرتها مايكروسوفت بالتعاون مع شركة الألعاب "يوبى سوفت".

وإلى جانب مايكروسوفت، تخطط شركات أخرى لدخول قطاع ألعاب الفيديو عبر تطوير خدمات ألعاب سحابية خاصة بها، مثل أمازون وأبل.