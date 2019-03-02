شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبا تطوير لعبة الأطفال "View-Master" لعرض محتويات الواقع الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتذكر تلك اللعبة البلاستيكية على شكل كاميرا، التى كنا ننظر بداخلها لتعرض لنا بعض الصور، فهناك خبر سار لمحبيها، حيث قررت بعض شركات صناعة الألعاب إنشاء فيلم حقيقى يعتمد على الواقع الافتراضى، ويمكن مشاهدته من خلالها.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، تتعاون شركة صناعة الألعاب مع شركة MGM الإعلامية لإنتاج فيلم عملى على أساس لعبة " View-Master" الكلاسيكية، والتى تم إضافة العديد من التطورات لها مؤخرا.

ومازالت التفاصيل حول الفيلم غير واضحة، ولا يبدو أن هناك كتاب أو مخرجين أو ممثلين بالمشروع في الوقت الحالي، ولكن من المؤكد أن الاستوديوهات تعمل على أفكار للفيلم الذى سيتم طرحه قريبا.

لعبة " View-Master" لعبة مرت على كل الاجيال، حيث تم تقديمها لأول مرة في عام 1939 وخضعت لعدد من التحولات وجهود التحديث على مدى السنوات القليلة الماضية، وفي الآونة الأخيرة، أعادت الشركة تصميم لعبة الأطفال الكلاسيكية كسماعة لواقع افتراضي.

ولن تكون لعبة View-Master هي اللعبة الوحيدة التي ستنتقل إلى الشاشة الكبيرة في السنوات القادمة، ولكن في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة "ماتيل" أنها ستعمل على إنتاج أفلام الحركة الحية لـ Hot Wheels و Barbie.