تيسلا تغلق متاجرها وتتحول إلى البيع عبر الإنترنت فقط

أعلنت تيسلا Tesla أنها سوف تبيع سياراتها عبر الإنترنت فقط، إذ تتجه شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى إغلاق معظم متاجرها خلال الأشهر القليلة القادمة وتسريح بعض موظفي التجزئة لتخفيض التكاليف.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة في نفس الوقت الذي قالت فيه إنها سوف تبدأ في بيع Model 3 التي طال انتظارها في الولايات المتحدة وكندا بسعر مبدئي يبلغ 35 ألف دولار أمريكي.

ويتميز هذا النموذج بأنه يسير لمسافة 355 كيلو متر على شحنة واحدة، وتبلغ سرعته القصوى 210 كيلو متر في الساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.6 ثانية.

وقال إيلون ماسك Elon Musk، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية، إن التحول إلى البيع عبر الإنترنت كان ضروريًا لجعل عملية تخفيض السعر المبدئي الحالي البالغ 43 ألف دولار أمريكي قابلة للتطبيق من الناحية المالية.

مضيفًا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق وفورات لهذه السيارة وتكون مستدامة ماليًا، إذ من الصعب للغاية جعل السعر المبدئي لهذه السيارة 35 ألف دولار أمريكي، وأن تكون هذه السيارة مستدامة ماليًا.

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وتسعى تيسلا إلى خفض سعر الطراز Model 3 من أجل جذب المزيد من المستهلكين وتوليد المبيعات التي تحتاجها الشركة للبقاء على قيد الحياة.

وتتجه الشركة إلى إغلاق العديد من متاجرها من أجل خفض بعض النفقات التشغيلية، فضلاً عن تجنب التعامل مع السياسة المحلية التي منعتها من فتح متاجرها الخاصة في بعض الولايات، لكنها تترك بعض تلك المتاجر مفتوحة كمعارض أو مراكز معلومات في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

ورفض ماسك تحديد عدد المتاجر التي سوف يتم إغلاقها أو عدد الموظفين الذين سوف يتم تسريحهم، مع الإشارة إلى أن الشركة تمتلك 378 متجرًا وموقع خدمة حول العالم.

وجعلت تيسلا من السهل تجربة السيارة، ويمكن للعملاء المحتملين الذين يشترون السيارة عبر الإنترنت إعادتها خلال مدة أسبوع أو القيادة لمسافة ألف ميل إذا لم يكونوا راضين واسترداد كامل المبلغ.

ويسمح تحول المبيعات عبر الإنترنت بتخفيض أسعار جميع السيارات بنسبة 6 في المئة، في المتوسط​​، بما في ذلك طراز Model S و Model X.

وبالرغم من أن بيع سياراتها عبر الإنترنت فقط كان قرارًا صعبًا، إلا أن ماسك قال إن هذا هو الشيء الصحيح، مضيفًا أننا في العام 2019 ويريد الناس شراء الأشياء عبر الإنترنت.

وتوقع ماسك أن هناك ما يكفي من الطلب لبيع حوالي 500 ألف سيارة من طراز Model 3 سنويًا بسعر يبدأ من 35 ألف دولار.

ومن المرجح أن يحصل المستهلك الأمريكي، الذي يطلب Model 3 بسعرها الجديد، على السيارة بحلول نهاية شهر يونيو/حزيران، وذلك قبل أن يتم خفض الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية.

ويأتي إغلاق المتاجر بعد قرار صادر في شهر يناير/كانون الثاني بإنهاء 3150 فرصة عمل، أو حوالي 7 في المئة من القوى العاملة في تيسلا.

وبالرغم من الإجراءات، فإن ماسك قال إن تيسلا سوف تخسر المال في الربع الحالي المنتهي في شهر مارس/آذار، متراجعًا عن تصريح أدلى به في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما تعهد بأن الشركة ستبقى رابحة.

وتقوم الشركة التي تتخذ من بالو ألتو بولاية كاليفورنيا مقراً لها بتخفيض التكاليف بعد أشهر قليلة فقط من دفعها 20 مليون دولار لتسوية قضية رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ضد ماسك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن قام بالتغريد بأن لديه التمويل اللازم لعملية الاستحواذ المحتملة للشركة.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ماسك بتضليل المستثمرين بعد أن توصلت إلى أنه لم يكن لديه المال اللازم لإتمام الصفقة.

وطلبت الهيئة من أحد القضاة الفيدراليين أن يحبس إيلون ماسك بعد أن نشر تغريدة أخرى حول معلومات تيسلا الرئيسية دون الحصول على موافقة الشركة، كما هو مطلوب في تسوية قضيته السابقة.