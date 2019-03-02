تقرير: آبل تهمين على سوق الساعات الذكية

تسيطر شركة آبل على أكثر من نصف سوق الساعات الذكية من خلال ساعتها Apple Watch، حيث شحنت 9.2 مليون ساعة ذكية في الربع الأخير من عام 2018، وذلك وفقًا لتقرير جديد من شركة تحليلات السوق Strategy Analytics.

وازداد الطلب العالمي على الساعات الذكية بشكل كبير خلال نهاية عام 2018، وتمتلك أبل حصة سوقية مهيمنة وتقدم مريح على أكبر منافسيها.

لكن المعادلة أظهرت بوادر تغيير، إذ تواصل شركة سامسونج، المتواجدة في المرتبة الثانية، وفيتبيت Fitbit، المتواجدة في المركز الثالث، بتوسيع خطوط الإنتاج والتوزيع.

وفي الوقت الحالي، تتفوق شحنات Apple Watch على أجهزة سامسونج وفيتبيت، حيث تم شحن 2.4 مليون ساعة ذكية من سامسونج و 2.3 مليون من فيتبيت خلال الربع الأخير من عام 2018.

وجاءت جارمين Garmin في المركز الرابع بعدد شحنات وصل إلى 1.1 مليون وحدة.

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وتجدر الإشارة إلى أن جميع الشركات قد قامت بشحن ساعات ذكية أكثر بكثير مما شحنت قبل عام واحد.

وزادت الشحنات الإجمالية بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي، حيث حققت شركة آبل وحدها قفزة بنسبة 18 في المئة في الربع، وقفزة بنسبة 27 في المئة في عام 2018 بالمقارنة مع عام 2017.

وبلغ مجموع ما تم شحنه من ساعات آبل الذكية حوالي 22.5 مليون، بينما تم شحن ما يصل إلى 45 مليون جهاز على مستوى جميع الشركات في عام 2018.

وبالرغم من ذلك فقد انخفضت حصة آبل السوقية النسبية من 67.2 في المئة في الربع الرابع من عام 2017 إلى 50.7 في المئة في الربع الرابع من عام 2018، حيث ضاعفت سامسونج وفيتبيت شحناتهما ثلاث مرات تقريبًا، مما أدى إلى تأثر شركة آبل.

ووفقًا لتقرير Strategy Analytics، فإن التغيير جاء بسبب زيادة شعبية ساعة جالاكسي الجديدة، ويجب أن تستمر هذه الشعبية بسبب ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch Active.

في حين أن ساعة فيتبيت Versa watch ومنصة الرعاية الصحية يزيدان من الطلب.

ومما يثير الاهتمام أيضًا أن شركة جارمن لا تزال في وضع ثابت، مع الحفاظ على نسبة 6.1 في المئة من الشحنات للربع و 7.1 في المئة من الشحنات لعام 2018.

وأوضح نيل ماوستون Neil Mawston، المدير التنفيذي لشركة strategy analytics أن المنافسة المتنامية من فيتبيت وسامسونج وغيرها في فئات الرياضة والموسيقى تجعل من الصعب على جارمن تحقيق تقدم في مجال الساعات الذكية.

وطرحت شركة آبل خلال العام الماضي الجيل الرابع من ساعتها الذكية Apple Watch Series 4 باهظة الثمن وخفضت سعر الجيل الثالث Apple Watch Series 3.

بينما أعلنت سامسونج قبل عدة أيام عن ساعتها الذكية الجديدة Galaxy Watch Active، والتي سوف تستبدل ساعات Gear Sport بسعر يبلغ 199 دولار، كما من المتوقع أن يكون جهاز تعقب النشاط الجديد Galaxy Fit أكثر تكلفة.