شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد طلب المنتجات صوتيا.. أمازون توقف بيع "Dash Button" للتسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لمن لا يعرف " Dash Button"، فإنها عبارة عن أزرار يتم لصقها على أى مكان فى البيت والضغط عليها لإرسال طلب إلى أمازون على منتج معين عبر الواى فاى، دون الحاجة إلى الدخول على الموقع، ولكن هذه الخدمة قد توقفت حاليا.

وفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن أمازون قد أوقفت بيع " Dash Button" التى تعتمد على الضغط عليها عند الطلب.

وكان قرارًا حتميًا على شركة أمازون، ويجب أن تتخذه مع ظهور أجهزة أكثر تقدمًا، خاصةً أن المزيد من العملاء يستخدمون أليكسا في التسوق الحر عبر أجهزة Echo التابعة للشركة، إلى جانب ذلك، تقدم أمازون هذه الأزرار بشكل افتراضى للمشترين بسهولة على موقعها الإلكترونى.

ووصفها دانيال راوش نائب رئيس أمازون بأنها نقطة انطلاق رائعة في عالم المنزل المتصل ولكنها لم تعد مناسبة لعالم حيث أصبحت السماعات الذكية والأجهزة المتصلة أكثر شيوعًا.

وفي حين أن الأزرار لم تعد متوفرة للشراء، ستواصل أمازون دعمها للعملاء الحاليين الذين لا يزالون يعتمدون على الأجهزة للحصول على الطلب بضغطة واحدة.