شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق نظام التشغيل "ويندوز لايت" لمنافسة جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة مايكروسوفت من جديد لمنافسة نظام تشغيل جوجل لأجهزة الكمبيوتر Chrome OS، وذلك من خلال إطلاق نظام التشغيل "ويندوز لايت" والذى يأتى بحجم أصغر وواجهة مستخدم واضحة وسلسة للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع slashgear الأمريكى، فرغم انتشار نظام التشغيل ويندوز، فإن مايكروسوفت تبذل جهود مستمرة لمنافسة نظام "كروم" الذى يسيطر على غالبية الأجهزة التعليمية فى الأسواق، وهو الأمر الذى دفعها لتطوير نظام التشغيل "ويندوز لايت" والذى لا يعتبر إصدار جديد ومنفصل عن نظام Windows 10 الحالى.

وأوضح التقرير أن النظام الجديد يوفر تجربة جديدة وواجهة واضحة وسلسة لا تختلف عن نظام Chrome OS، كما أنه يعتبر نسخة أصغر حجما من نظام ويندوز 10، حيث يأتى كمحاولة جديدة بعد فشل محاولات مايكروسوفت السابقة فى Windows RT، وأيضاً Windows 10 S، حيث يأتى النظام الجديد بتجربة تجمع بين مميزات كلا النظامين.