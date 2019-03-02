شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة ذكية باعتها أبل خلال 2018 ؟ الرقم سيذهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة أبل استحوذت على حوالى 50% من مبيعات الساعات الذكية خلال عام 2018، حيث تمكنت الشركة من بيع ما يصل إلى 22.5 مليون وحدة من بينها الإصدارات القديمة من ساعات Apple Watch إلى جانب الإصدار الأخير أيضاً، لكن رغم ذلك فقد تراجعت حصتها السوقية بمقدار 10%.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فجاء فى المركز الثانى خلف أبل شركة Fitbit، التى وصلت مبيعاتها إلى 5.5 مليون وحدة خلال 2018، ورغم أنه عدد أقل بكثير عن مبيعات أبل، إلا أن نسبة مبيعات Fitbit من الساعات الذكية تفوقت بها على مبيعات سامسونج، حيث كانت ساعة Fitbit Versa هى الخيار الاول لمستخدمى الساعات الذكية فى الولايات المتحدة.

عدد الوحدات المباعة من الساعات الذكية:

-أبل: حوالى 22.5 مليون ساعة ذكية.

- فيتبيت: حوالى 5.5 مليون ساعة ذكية.

- سامسونج: 5.3 مليون ساعة ذكية.

- Garmin: حوالى 3.2 مليون ساعة ذكية.

- أخرى: حوالى 8.5 مليون ساعة ذكية