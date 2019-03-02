كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Wings”حقائب ظهر يومية مصنوعة من الجلد

متابعة-سنيار: “Wings” هي حقيبة ظهر يومية مصنوعة من الجلد مصممة لتوفر حملًا يوميًا قويًا ومصمّمًا بطريقة فنية.

وقال منشؤو الحقيبة “Wool & Oak” ومقرها في بروكلين، بنيويورك، أن الحقيبة متينة وخفيفة الوزن وجميلة المظهر، كما أنها متعددة الاستخدامات.

“Wings” مزودة بجيبين جانبيين مغناطيسيين خارجيين وجيب واحد بسحاب أمامي، وغطاء علوي قابل للتوسيع في حالة الحاجة إلى حمل سترتك أو معدات إضافية.

وقال فريق التصميم أن حقائب الظهر عادة من تكون باهظة الثمن مع القليل من الوظائف أو بدونها وقد يضطر المستخدم للتضحية إما بالراحة أو بالأسلوب، ولهذا السبب فكروا في إنشاء حقيبة جميلة وعملية.

الحقيبة متاحة للدعم من خلال Kickstarter ، وتبدأ التعهدات من 195 دولارًا أمريكيًا أو 147 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، ومن المتوقع أن تتم عمليات الشحن في جميع أنحاء العالم في غضون أشهر قليلة تقريبًا في شهر يوليو 2019.

مزودة بجيبين جانبيين مغناطيسيين خارجيين وجيب واحد بسحاب أمامي. لوحات جانبية للوصول السريع وللجيوب الداخلية جنبًا إلى جنب مع الغطاء العلوي المتوسع في حالة الحاجة إلى حمل سترتك أو معدات إضافية.