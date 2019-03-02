تكنولوجيا: تقرير: بدء اختبار قطار يعمل بتقنية "الهايبرلوب" أبريل المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة Hyperloop Transportation Technologies"، إجراء الاختبار التجريبى للنظام الجديد للنقل البرى والذى يعد الأسرع على الإطلاق ويعتمد على تقنية الـ "هايبرلوب"، على أن تكون أول رحلة تجريبية فى أبريل المقبل، وستنطلق من مدينة تولوز الفرنسية.

ووفقاً لوكالات الانباء الروسية، فإن القطارات التى ستعمل بتقنية هايبرلوب، ستكون مؤمنة على أكمل وجه وتحت إشراف وكالات دولية، وسيكون سرعته موازية لسرعة الصوت.

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وفى حال تمكنت شركة " Hyperloop Transportation Technologies" من تخطى مرحلة التشغيل التجريبى بنجاح، ستصبح بذلك أول شركة عالمية تدخل التقنية إلى سوق النقل الدولى، وتعد الشركة المنافس الكبير للشركة الأمريكية، "Virgin Hyperloop One".

وبدورها، تسعى "Virgin Hyperloop One" لبدء التشغيل التجريبى الخاص بها فى الهند، على خط نقل بطول 15 كيلومترا، يصل بين بلدتى جاهونجى وباليوادى.