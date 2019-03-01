شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. روبوت جديد يمكنه تحريك أصابعه بمرونة مثل البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روبوت جديد يظهر على الساحة لا يتمكن فقط من محاكاة البشر ولكن أيضا يمكنه تعليم نفسه بشكل مستقل كيفية التعامل مع الأشياء.

ووفقا لما ذكره موقع "engagdet" التكنولوجى، طورت "فيستو" يدًا روبوتية مرنة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاستنتاج كيفية التعامل مع العناصر بأصابعه.

وتعد هذه التكنولوجيا الجديد ة للتعلم الذاتي حيوية لبناء الروبوتات التي يمكن أن تتعلم تنفيذ المهام بنفسها في مكان العمل، وفي المنزل وفي أي مكان تقريبا.

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بمجرد أن يعطي المهندسون الروبوت هدف، تقوم الكاميرات ثلاثية الأبعاد وأجهزة استشعار العميقة بإنشاء نسخة افتراضية، ثم يقوم الذكاء الاصطناعى بتوزيع عدد لا يحصى من المحاكاة لمساعدته على اكتشاف ما يجب فعله بسرعة.

بدون الذكاء الاصطناعي، قد يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتعلم الروبوت كيفية القيام بذلك، وهو الأمر الذى سهل تنفيذ الروبوت، أما عن الأصابع فهى من نسيج ثلاثي الأبعاد باستخدام ألياف مرنة وعالية القوة، مع أجهزة استشعار عن طريق اللمس.

و تسمح الوصلات الدورانية الهوائية في قاعدة أصابع الإبهام والسبابة بالانتقال من جانب إلى جانب، في حين أن هناك أكثر من اثني عشر صمامًا للمعصم لجعل كل شيء يعمل.

وأكدت فيستو أن بناء اليد يسمح لها بالحصول على 12 درجة من الحرية، مما يسمح لها بالتعامل مع الأشياء ببراعة.