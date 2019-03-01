مصراوي - كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة دائمًا ما تستقبل "تماسيح" أو حيوانات أخرى يتم العثور عليها سواء من قبل شرطة المسطحات أو من الحي، حيث تُسلم بمحضر رسمي من قبل النيابة، وهو ما حدث مع تمساحي المهندسين
وأضاف "رحيم"، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، اليوم الجمعة: "جميع الحيوانات التي يتم العثور عليها من قبل الجهات المعنية سواء كانت أسودًا أو تماسيحًا، يتم تخصيص أكل ورعاية بيطرية لها"، موضحاً أن الحديقة استلمت العام الماضي ما يقرب من 70 تمساحًا.
وأوضح مدير حديقة...
كانت هذه تفاصيل خبر "سعره 30 جنيهًا".. مدير حديقة الحيوان يكشف مصير تمساحي المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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