"سعره 30 جنيهًا".. مدير حديقة الحيوان يكشف مصير تمساحي المهندسين

مصراوي - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور رشاد رحيم، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، أن الحديقة دائمًا ما تستقبل "تماسيح" أو حيوانات أخرى يتم العثور عليها سواء من قبل شرطة المسطحات أو من الحي، حيث تُسلم بمحضر رسمي من قبل النيابة، وهو ما حدث مع تمساحي المهندسين

وأضاف "رحيم"، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، اليوم الجمعة: "جميع الحيوانات التي يتم العثور عليها من قبل الجهات المعنية سواء كانت أسودًا أو تماسيحًا، يتم تخصيص أكل ورعاية بيطرية لها"، موضحاً أن الحديقة استلمت العام الماضي ما يقرب من 70 تمساحًا.

وأوضح مدير حديقة...