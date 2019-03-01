شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعتزم تدشين شبكة إنترنت خاصة بها فقط خشية الحرب السيبرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط روسيا لفصل نفسها عن الإنترنت العالمى فى اختبار سيرجى فى الفترة ما بين الآن وأبريل، وتقول الدولة إنها تنفذ شبكة إنترنت داخلية لحماية نفسها من الحرب السيبرانية.

ومن جانبه قال بيل وودكوك، المدير التنفيذى لشركة Packet Clearing House المتخصصة فى شبكة الانترنت (سيكون هناك المزيد من الخطط حيث ان تلك الخطة بمفردها ليست كافية، لكنها تقلل بشكل كبير من قوة اى هجمات وتعتبر إستراتيجية معقولة".

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وفقاً لموقع engadget التقنى، فترى روسيا هذه الخطوة الجذرية وسيلة جيدة لحل القضايا المزدوجة للدفاع عن نفسها من هجمات الحرب الإلكترونية والسيطرة بشكل أكثر صرامة على وصول مواطنيها إلى المعلومات.

ومن المقرر أن تستخدم الدولة شبكة Runet ، وهى شبكة داخلية تديرها الحكومة ، والتى من شأنها أن تبقى المواطنين على اتصال ، ولكن فقط داخل البلاد، وتعمل Runet أثناء انقطاع الإنترنت فى حالة "التأثير الخارجى المستهدف على نطاق واسع.