فاطمة أيت طالب - دبي - تميل معظم الشركات المصنعة للهواتف الذكية هذه الأيام إلى القيام بعمل بجيد للتأكد من حصول أجهزتها على أحدث الإصلاحات الأمنية. وتقوم بذلك للتأكد من ترقيع الثغرات الأمنية والمشاكل الأمنية في الوقت المناسب لمنع إستغلالها من قبل القراصنة والمتطفلين، ولكن هذا ليس حلاً نهائيًا.
وذلك لأن المستخدمين أنفسهم يمكن أن يخطئوا عن طريق تثبيت البرمجيات الضارة أثناء زيارة المواقع الملغمة التابعة لأطراف ثالثة، أو النقر على الرسائل الإلكترونية الإحتيالية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، تأمل سامسونج و McAfee المساعدة في الحد من أي حوادث محتملة من خلال تضمين برنامج مكافة الفيروسات McAfee في هواتف Galaxy S10.
ووفقا للسيد Terry Hicks، والذي يشغل منصب نائب رئيس قسم الخدمات الإستهلاكية في شركة McAfee، فقد صرح بالقول : نظرًا لتزايد التهديدات وتوسع إمتداد الهجمات، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى ألا يحمي المستهلكون الأجهزة التقليدية فقط مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة، وإنما القيام أيضًا بحماية الأجهزة المنزلية المتصلة، مثل التلفزيونات الذكية. من خلال العمل مع شركة سامسونج لتوفير الحماية الشاملة لكافة الأجهزة، نوفر الحماية الأمنية الأساسية لأكثر من 500 مليون عميل، مما يمنحهم الثقة التي يحتاجونها لحماية ما يهمهم “.
هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها سامسونج مع McAfee. كانت الشركة قد عملت سابقًا مع McAfee بشأن الحماية من البرمجيات الخبيثة في هواتف Galaxy S8 خلال العام 2017.
المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر هواتف Galaxy S10 ستأتي بشكل مسبق مع برنامج McAfee لمكافة الفيروسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.