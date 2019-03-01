آبل تؤكد أنها قامت بتسريح عدد من الموظفين في قسمها المسؤول عن مشروع القيادة الذاتية

فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عامين، كانت هناك بعض التقارير التي لمحت إلى أن شركة آبل بدأت العمل على سيارتها الكهربائية الذاتية القيادة، أو على الأقل التكنولوجيا التي تساعد السيارات على قيادة نفسها بنفسها. وفي الأونة الأخيرة، تردد أنه بسبب ضعف مبيعات iPhone، قامت شركة آبل بتقليص الميزانية التي خصصتها شركة آبل للمشاريع الأخرى، وأنها قد تتطلع إلى إلغاء أو تأجيل مشروع السيارات الذاتية القيادة.

أكدت شركة آبل نوعًا ما ذلك من خلال الإدعاء بأنها تعيد توزيع موظفيها، ولكننا نعرف الآن حقيقة أنها قامت بتسريح بعض الموظفين. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع SF Chronicle، فقد إتضح أن شركة آبل قامت بإرسال رسالة إلى إدارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا تؤكد من خلالها أنها قامت بتسريح 190 موظفًا في كل من Santa Clara و Sunnyvale كانوا جزءًا من مشروع القيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تتم عملية تسريح هؤلاء الموظفين في اليوم 16 أبريل مع العلم بأن هؤلاء الموظفين يتألفون من مهندسين في قطاعات مختلفة، مثل إدارة البرامج وهندسة العتاد وهندسة البرمجيات، وهندسة التصاميم، على سبيل المثال لا الحصر. ومن غير الواضح ما الذي يعنيه هذا بالضبط لخطط شركة آبل وما إذا كانت الشركة قد قامت بإلغاء المشروع بالكامل، أو ما إذا كانت هذه الخطوة قد جاءت من الشركة لإعادة تنظيم الأمور للحصول على نتائج أفضل.

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لقد كانت شركة آبل تلتزم الصمت بشأن ما كانت تقوم به في قطاع السيارات الذاتية القيادة. لذلك، عملية تسريح الموظفين هذه قد تعني بأن الجمهور لا يعرف أبدًا ما تصبو إليه الشركة أو ما الذي قامت بتطويره حتى الآن.

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