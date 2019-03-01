فاطمة أيت طالب - دبي - منذ عامين، كانت هناك بعض التقارير التي لمحت إلى أن شركة آبل بدأت العمل على سيارتها الكهربائية الذاتية القيادة، أو على الأقل التكنولوجيا التي تساعد السيارات على قيادة نفسها بنفسها. وفي الأونة الأخيرة، تردد أنه بسبب ضعف مبيعات iPhone، قامت شركة آبل بتقليص الميزانية التي خصصتها شركة آبل للمشاريع الأخرى، وأنها قد تتطلع إلى إلغاء أو تأجيل مشروع السيارات الذاتية القيادة.
أكدت شركة آبل نوعًا ما ذلك من خلال الإدعاء بأنها تعيد توزيع موظفيها، ولكننا نعرف الآن حقيقة أنها قامت بتسريح بعض الموظفين. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من موقع SF Chronicle، فقد إتضح أن شركة آبل قامت بإرسال رسالة إلى إدارة تطوير التوظيف في كاليفورنيا تؤكد من خلالها أنها قامت بتسريح 190 موظفًا في كل من Santa Clara و Sunnyvale كانوا جزءًا من مشروع القيادة الذاتية.
ومن المتوقع أن تتم عملية تسريح هؤلاء الموظفين في اليوم 16 أبريل مع العلم بأن هؤلاء الموظفين يتألفون من مهندسين في قطاعات مختلفة، مثل إدارة البرامج وهندسة العتاد وهندسة البرمجيات، وهندسة التصاميم، على سبيل المثال لا الحصر. ومن غير الواضح ما الذي يعنيه هذا بالضبط لخطط شركة آبل وما إذا كانت الشركة قد قامت بإلغاء المشروع بالكامل، أو ما إذا كانت هذه الخطوة قد جاءت من الشركة لإعادة تنظيم الأمور للحصول على نتائج أفضل.
لقد كانت شركة آبل تلتزم الصمت بشأن ما كانت تقوم به في قطاع السيارات الذاتية القيادة. لذلك، عملية تسريح الموظفين هذه قد تعني بأن الجمهور لا يعرف أبدًا ما تصبو إليه الشركة أو ما الذي قامت بتطويره حتى الآن.
المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر آبل تؤكد أنها قامت بتسريح عدد من الموظفين في قسمها المسؤول عن مشروع القيادة الذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.