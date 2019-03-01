الهاتف Xiaomi Mi9 يواصل توسعه في أوروبا، وسيصل للمزيد من المناطق قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 الذي أقيم هذا الأسبوع بمدينة برشلونة الإسبانية، أعلنت شركة Xiaomi عن إطلاق الهاتف Xiaomi Mi9 في كل من إسبانيا وإيطاليا وفرنسا بسعر جذاب يبلغ 450 يورو لنسخة 6GB/64GB، وبسعر يبلغ 499 يورو لنسخة 6GB/128GB. وعندما يتعلق الأمر بهولندا، فشركة Xiaomi لا تملك متجرًا إلكترونيًا هناك، لذا فالأمر متروك لمتاجر التجزئة المحلية لتقديم الجهاز، وهذا بالفعل ما يفعله المتجر المحلي Belsimpel حاليًا.

يقوم هذا المتجر الإلكتروني الهولندي حاليًا بعرض الهاتف Xiaomi Mi9 للبيع بسعر 549 يورو للنسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و 128GB من الذاكرة الداخلية مع الشحن الفوري. وجدير بالذكر أن هذا المتجر يقدم أيضًا إشتراكات مع الجهاز. إذا إخترت TELE2، فسوف تحصل على 20GB من البيانات شهريًا لمدة عامين، وهو ما يعادل أقل من 12 يورو شهريًا للخطة نفسها. هناك أيضًا بعض التكاليف للتسليم والإتصال، ولكنها ضئيلة، مقارنة بسعر الهاتف الفعلي.

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الهاتف Xiaomi Mi9 يأتي مع مواصفات تقنية راقية جدًا تشمل معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 855، وثلاث كاميرات في الخلف تضم الكاميرا الأساسية فيها مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن زر خاص للمساعد الرقمي Google Assistant، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie. عمومًا، في حالة إذا كنتم مهتمين بهذا الهاتف وترغبون في معرفة المزيد حوله، فبإمكانكم ذلك من خلال هذه المقالة المفصلة هنا.

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