إليكم واجهات ساعات سامسونج الذكية التي تنتهك تصاميم Swatch

فاطمة أيت طالب - دبي - قبل بضعة أيام، تردد أن شركة Swatch رفعت دعوى قضائية ضد شركة سامسونج تتهم فيها هذه الأخيرة بإنتهاك التصاميم الخاصة بالعلامات التجارية التابعة لها في الواجهات المتاحة لساعات سامسونج الذكية. وتدعي الشركة السويسرية الرائدة في مجال صناعة الساعات أن ساعات سامسونج الذكية تملك واجهات مطابقة أو مشابهة للواجهات المستخدمة في الساعات الخاصة بالعلامات التجارية التابعة لها مثل Longines و Omega و Swatch و Tissot.

ووفقا للشركة السويسرية، فهي تقول : ” هذا النسخ غير المقبول يمكن أن يكون له غرض واحد فقط، هو المتاجرة بالشهرة والسمعة والنوايا الحسنة لمنتجات وعلامات Swatch Group التجارية التي تم بناؤها بشق الأنفس على مدى عقود “.

في التقرير السابق، لم يتم الكشف عن الواجهات التي تنتهك تصاميم الساعات الخاصة بالعلامات التجارية التابعة لشركة Swatch، ولكن هذا تغير الآن بعدما قام موقع The Verge بنشر صور لواجهات الساعات المذكورة في الدعوى. وتجدير الإشارة إلى أن جميع هذه الواجهات المذكورة في الدعوى تم تصميمها من قبل مطوري الطرف الثالث. ومع ذلك، لا تزال سامسونج مذنبة لأنها وافقت على نشر هذه الواجهات في متجرها وتأخذ نسبة من حصيلة مبيعاتها.

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قبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضاة شركة بسبب إستخدامها لواجهات مماثلة لواجهات الشركات الأخرى المصنعة للساعات. قبل عدة سنوات، كانت شركة آبل بدورها مُتهمة بنسخ تصميم واجهة ساعة Swiss Federal Railways، وهو خطأ كلف الشركة الأمريكية نحو 21 مليون دولار أمريكي.

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