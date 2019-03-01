تسريب صور واقعية للهاتف Meizu Note 9 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Meizu بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Meizu Note 9 المعروف أيضًا بإسم Meizu M9 Note في اليوم السادس من شهر مارس الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم تسريب صور فعلية لهذا الهاتف على المواقع الصينية. وجدير بالذكر أننا نعرف بالفعل كيف سيبدو الهاتف بفضل الصور المدرجة على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، ولكن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها هذا الهاتف في الحياة الواقعية.

الهاتف Meizu Note 9 سيكون أول هاتف ذكي من شركة Meizu يضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة على شكل قطرة ماء، في حين أن الواجهة الخلفية للهاتف ستكون مغطاة بالزجاج كما هو الحال مع معظم الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.

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هواتف شركة Meizu معروفة أكثر بالفلاش LED المستدير وبعض العناصر الجمالية الأخرى، ولكن الهاتف Meizu Note 9 الجديد يبدو مثل بعض الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم، مثل سلسلة هواتف Xiaomi Redmi من شركة Xiaomi، وسلسلة هواتف Huawei Y Series من شركة Huawei بسبب الموضع الجديد للكاميرا الخلفية المزدوجة، والشاشة المزودة بالقطع في الوسط.

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