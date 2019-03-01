شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة ناسا تتلقى روبوتات فضائية من كندا لإنشاء محطة حول القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة ناسا أن كندا ستنضم إلى الجهود المبذولة لإنشاء المحطة الفضائية حول القمر، والتي ستساعد فى استضافة رواد الفضاء، وتجهيز الأبحاث، وتمكن من وصول الرحلات إلى المريخ وما ورائه.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" التكنولوجى، فإن كندا تشارك ناسا بخبرتها فى الروبوتات الفضائية للمساعدة فى المشروع، وسيتم تطوير نظام آلي ذكي، يسمى Canadarm3، والذي سيكون قادرًا على إجراء الإصلاحات اللازمة للحفاظ على وظيفة المحطة.

وقد ساهمت كندا في السابق في بناء محطة الفضاء الدولية وإصلاحات تليسكوب هابل الفضائي، يعتبر Canadarm2 أحد المكونات الأساسية على محطة الفضاء الدولية ويمكنه إجراء عمليات إصلاح، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى صناعة الروبوت.

ويخصص الإنفاق على المبادرات القمرية 150 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي ستدعم برنامجًا جديدًا لاستكشاف القمر، سيساعد الشركات على تطوير التقنيات التي يمكن استخدامها في المدار القمري، وسوف تركز الاستثمارات على الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء في وقت ما في منتصف عام 2020 من إنشاء المحطة والتى تمكن الفريق الذى سيوجد بها من إجراء تجارب على القمر من الموقع، وتنظر ناسا إلى المشروع باعتباره مشروعًا دوليًا يسمح لأطقم من دول غير الولايات المتحدة بالنزول به واستخدامه.