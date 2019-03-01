الإعلان رسميًا عن الحاسوب Lenovo IdeaCentre AIO A340، ويكلف إبتداءً من 500$

فاطمة أيت طالب - دبي - تأتي الحواسيب المكتبية بمختلف الأشكال والأحجام، ولكن إذا كنت تبحث عن شيء أنيق ولا يستهلك الكثير من المساحة على مكتبك، فقد تكون مهتمًا بإلقاء نظرة على الحاسوب المكتبي الأحدث من شركة Lenovo والذي ينتمي إلى فئة الكل في واحد يدعى Lenovo IdeaCentre AIO A340. كما يوحي الإسم، هذا الحاسوب يعتبر من فئة الكل في واحد.

إختارت شركة Lenovo تصميمًا فريدًا من نوعه لهذا الحاسوب من خلال تزويده بقاعدة غير مسطحة، على عكس الحواسيب المكتبية الأخرى من فئة الكل في واحد التي رأيناها، ولكننا نعتقد بأن هذا أمر أخذه المهندسون والمصممون في شركة Lenovo بعين الإعتبار. من حيث المواصفات والميزات، فهذا الحاسوب المكتبي الجديد من شركة Lenovo سيكون متوفرًا بنسختين، واحدة بحجم 22 إنش والأخرى بحجم 24 إنش، وسيتم تزويده بالمعالج Intel Core i5، على الرغم من أن هناك خيار الحصول على هذا الحاسوب مع المعالج Intel Pentium Silver أو المعالج AMD A9-9425.

وفي حالة إذا إخترت الحصول على هذا الحاسوب مع المعالج AMD A9-9425، فسوف تحصل على معالج الرسوميات AMD Radeon R5. وبغض النظر عن ذلك، فسوف يكون بإمكانك أيضًا الحصول على هذا الحاسوب مع ما يصل إلى 8GB من الذاكرة العشوائية، ومع ما يصل إلى 512GB من الذاكرة التخزينية SSD أو مع 1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية HDD.

Lenovo IdeaCentre AIO A340 ليس بذلك الحاسوب المكتبي الذي يستهدف عشاق القوة، ولكن الجانب الإيجابي في هذا الحاسوب هو أنه متوفر بسعر في متناول غالبية المستهلكين، فقد قامت شركة Lenovo بتسعير هذا الحاسوب بنحو 500 دولار أمريكي علمًا أنه سيتم إطلاقه في شهر أبريل القادم.

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