رئيس قسم Xbox في مايكروسوفت يشوق لإعلانات ذات صلة بألعاب الحواسيب في معرض E3 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - مرة أخرى، سيكون تواجد مايكروسوفت في معرض الترفيه الإلكتروني السنوي E3 2019 كبيرًا، وتزعم التقارير السابقة أن الشركة مرشحة للكشف عن أجهزة Xbox جديدة تحمل الأسماء الرمزية ” Lockhart ” و ” Anaconda ” في هذا الحدث. لمح السيد Phil Spencer، والذي يرأس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت أنه قد تكون هناك بعض الإعلانات المتعلقة بألعاب الحاسوب في معرض E3 2019 أيضًا.

وقال السيد Phil Spencer في مقابلة أجراها مع موقع PC Gamer : ” الأولوية الأولى هي تقديم تجربة جديدة على مستوى المتجر للألعاب والتي تتبنى كل ما تعلمناه من تجاربنا من التحديات السابقة في قطاع الحاسوب الشخصي “. وأضاف أن الشركة ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول خططها لهذا الأمر قريبًا. وبطبيعة الحال، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التغييرات تنطوي على التوزيع الحصري لألعاب الطرف الأول من خلال متجر Windows Store فقط أم لا.

تعليقات Phil Spencer تشير إلى أن الشركة لديها المزيد لتتحدث عنه في مؤتمر الترفيه السنوي E3 2019، وهو أمر مفهوم. قد تكون هناك إعلانات إضافية تهدف إلى تحسين تجربة اللعب لملاك الحواسيب الشخصية. وبخصوص هذا الموضوع، أضاف Phil Spencer : ” في E3 هذا العام، وطوال العام 2019، ستبدأ في معرفة المكان الذي كنا نستثمر فيه لتوفير تجربة المتجر الكاملة، والخدمات، في الويندوز وفي الألعاب الرائعة “.

ستقام نسخة هذا العام من معرض الترفيه الإلكتروني السنوي E3 في الفترة من 11 يونيو إلى غاية 14 يونيو، وبالضبط في مركز لوس أنجلوس للمؤتمرات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

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