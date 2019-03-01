Asus تكشف لنا عن هواتف Asus Zenfone التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة Asus اليوم عن قائمة هواتفها الذكية التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie هذا العام مع العلم بأن جميع هذه الهواتف الذكية تعد جزءًا من سلسلة هواتف Asus Zenfone Series.

تجدر الإشارة كذلك إلى أن بعض الهواتف الذكية المدرجة في هذه القائمة بدأت فعلاً منذ فترة بتلقي تحديث Android 9 Pie، بما في ذلك الهاتفين Asus Zenfone 5 و Asus Zenfone 5Z. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا في الأونة الأخيرة رصد شركة Asus تقوم بإختبار تحديث Android 9 Pie للهاتف Asus ROG Phone الموجه للاعبين، وهذا ما يلمح إلى أنه سيتم إطلاق هذا التحديث لهذا الهاتف في المستقبل القريب. عمومًا، إليكم أدناه القائمة الكاملة لهواتف Asus التي ستحصل على تحديث Android 9 Pie هذا العام :

إسم المنتج الطراز هل تم تحديثه? ZenFone 5 ZE620KL نعم ZenFone 5Z ZS620KL نعم ASUS ROG Phone ZS600KL قريبًا ZenFone 4 Max ZC554KL ZenFone 4 Selfie ZD553KL ZenFone 4 Max ZC520KL ZenFone Selfie Live ZB553KL ZenFone 4 Max ZB520KL ZenFone Max Plus M1 ZB570TL ZenFone 5 Lite ZC600KL ZenFone Live L1 ZA550KZ / ZA551KL ZenFone Max Pro M1 ZB602KL / ZB601KL ZenFone Max M1 ZB555KL / ZB556KL ZenFone Max Pro M2 ZB631KL/ ZB630KL ZenFone Max M2 ZB633KL / ZB632KL

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