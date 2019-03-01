شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تكشف عن مزايا جديدة بإعلانات الفيديو .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن مجموعة جديدة من المزايا لبرنامجها الإعلانى الخاص بإعلانات الفيديو، والتى تتضمن تصنيفات جديدة للفيديوهات التى تظهر بها الإعلانات، وغيرها العديد من المميزات الأخرى.

ووفقا لما نشره فيس بوك على مدونته الرسمية، فإن أولى هذه المميزات هى ميزة In-Stream Reserve والتى تتيح للمعلنين الوصول لعدد أكبر من الفيديوهات عالية الجودة التى تنشرها صفحات معينة تختارها فيس بوك، إذ يمكن من خلال هذه الميزة دفع تكلفة ثابتة بشكل مسبق، ليتم من خلالها عرض الإعلانات للجمهور المستهدف.

أما الميزة الثانية فهى In-Stream Reserve Categories، وهى توفر نفس مميزات الميزة السابقة، كما تتيح للمعلنين الوصول إلى الأشخاص من خلال تصنيفات معينة مثل الرياضة والموضة والتجميل والترفيه، وهو ما يعنى أن أى فيديوهات بهذه المجالات يمكن للمعلنين استهداف مشاهديها من خلال إعلانات الفيديو.

أما الميزة الثالثة فهى Sponsorships والتى تسمح للمعلنين برعاية بعض الفيديوهات والبرامج بشكل حصرى، إلا أن هذه الميزة متاحة فقط فى الولايات المتحدة، حيث تسمح للمعلنين بعرض إعلاناتهم فى برامج فيديو معينة يختارونها تحديداً.

ويقول فيس بوك أن المنصة أتاحت للمعلنين الوصول لشرائح أصغر فى السن من المستخدمين، والذين لا يمكن الوصول إليها بسهولة عبر الإعلانات التلفزيونية التقليدية، حيث أن 43% من الأمريكيين الذين شاهدوا إعلانات الفيديو كانت أعمارهم ما بين 18-34 سنة، وهى نسبة أعلى من مثيلهم على إعلانات التلفزيون حيث بلغت 28%.