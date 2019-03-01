بشرى سارة..واتساب يتيح لك ميزة مبهرة

نهى حمدي
إذا كنت ممن يبحثون داخل رسائلك القديمة في المحادثات التي مر عليها فترة طويلة، فقد عمل تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" على تجديد طريقة البحث داخل المحادثات، لتصبح أكثر سهولة.
طور "واتساب" ميزة البحث المتقدم داخل المحادثات، ليتم تفعيل الخاصية على هواتف الآيفون، قبل أن يفعل لدى مستخدمو هواتف الأندرويد، بحسب ما نشر موقع "softonic" التقني.
سيختلف البحث المتقدم عن البحث الأساسي بعدة طرق. أولًا ، ستسمح لك ميزة البحث المتقدم بالبحث من خلال أنواع مختلفة من الرسائل ، بدلًا من مجرد البحث في الرسائل النصية. تشمل...
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