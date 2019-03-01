6 نصائح تساعدك في زيادة التفاعل على تويتر

في السنوات الأخيرة أجرت منصة تويتر الكثير من التغييرات في استراتيجيات التسويق الخاصة بها، ولكن مازال زيادة معدل التفاعل واحدًا من أكثر النتائج التي تسعى لها الأنشطة التجارية على تويتر.

ولكي تتمكن من زيادة معدل التفاعل مع التغريدات التي تقوم بنشرها على الحساب المخصص لنشاطك التجاري أو الخدمي على تويتر لابد أن تجيب على عدة أسئلة مثل كيف تجعل جمهورك يتفاعل معك؟ كيف يمكنك زيادة عدد التغريدات والإعجابات والنقرات؟

لا يعني زيادة التفاعل وعدد المتابعين تأثيرًا أكبر في مجال عملك فحسب بل يشير أيضًا إلى اهتمام الجمهور والعملاء المحتملين بالمحتوى الخاص بك.

ووفقًا لآخر إحصاءات وسائل التواصل الاجتماعي من موقع sproutsocial فإن ما يقرب من نصف المسوقين يشيرون إلى تويتر باعتباره الشبكة المفضلة لديهم للتعامل مع العملاء، حيث أنه سريع وسهل الاستخدام.

فيما يلي ست طرق مختلفة يمكنك من خلالها زيادة التفاعل على تويتر:

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1- التفاعل مع مجتمعك

إذا كان كل ما تفعله هو التغريد أو إعادة التغريد، فلن تجد أي تفاعل مع ما تقدمه، حيث أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تم تصميمها من أجل إنشاء اتصالات وتسهيل المزيد من التفاعل بين الأشخاص.

لذلك يجب عليك التفاعل مع المؤثرين والمتابعين، واحرص على إعادة التغريد من الشركات الأخرى في مجال عملك، استخدم تويتر كطريقة أخرى لبناء علاقات مع عملائك، بحيث تهنئهم على إنجازاتهم أو إعطاء ملفاتهم الشخصية بعض التفاعل عن طريق إعادة التغريد، أو الإعجاب، أو التعليق.

2- زيادة عدد التغريدات اليومية

كم مرة تقوم بالتغريد خلال اليوم؟ يجب أن تعلم أن معدل التفاعل يزيد عندما تقوم بنشر تغريدات أكثر في اليوم الواحد، وبالرغم من أن هذا الإجراء غير متبع بشكل عام على منصات التواصل الإجتماعي فإن الطبيعة السريعة لتويتر تجعله إجراءًا مناسبًا وله تأثير إيجابي على زيادة التفاعل، لأنك تتنافس مع 6000 تغريدة يتم نشرها كل ثانية، ولهذا فإن عدد التغريدات اليومية عليه عامل كبير عندما يتعلق الأمر بزيادة التفاعل.

وفقا لعدة دراسات فإن أفضل معدل للنشر على تويتر هو 15 تغريدة يوميًا، في كثير من الأحيان لا يؤدي نشر عدد كبير من التغريدات إلى زيادة عدد مرات الظهور فحسب ولكنه يؤدي أيضًا إلى وصولك إلى أقسام مختلفة من جمهورك بشكل أكثر تكرارًا.

كما سيؤدي اختبار أوقات مختلفة للتغريد مع المزيد من المحتوى إلى السماح لتغريداتك بالتداول أكثر.

3- احرص على استخدام الوسوم Hashtags ذات الصلة

الوسوم أو ما يعرف بالهاشتاج Hashtags موجودة في كل مكان في هذه الأيام، حيث أنها تستخدم بكثرة من قبل الجميع في كل منصات التواصل الاجتماعي تقريبًا، ولكنها مهمة جدًا على تويتر، فعندما تضيف وسم إلى منشور فسيقوم تويتر بفهرسته ويتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إليه بسهولة.

عندما ينقر أحد الأشخاص على وسم معين أو يقوم عنه تظهر له صفحة نتائج تعرض جميع المشاركات ذات الصلة في الوقت الفعلي.

وعادةً ما نري العديد من الوسوم/الهاشتاجات التي تدور حول حدث معين أو اتجاه اجتماعي والتي تصنع الكثير من عناوين الأخبار اليومية، وستشاهد أيضًا ارتفاعات في استخدام الهاشتاجات الموسمية.

تحصل التغريدات المتضمنة وسوم/هاشتاجات Hashtags على معدل تفاعل أكبر مرتين من التغريدات التي ليس بها وسوم، كل ما عليك هو توخي الحذر وعدم استخدام الكثير من الوسوم، لأن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على التفاعل مع علامتك التجارية أيضًا.

طريقة أخرى لتحسين استخدام الوسوم هي إنشاء وسم خاص بعلامتك التجارية تستخدمه عند نشر نصائح للعملاء أو أي شيء ترويجي للمنتج أو الخدمة التي تقدمها

4- احرص على تعزيز المحتوى المرئي

وفقاً للعديد من الدراسات فإن المعلومات البصرية أسهل في التفاعل معها والاحتفاظ بها مقارنة بنظيرتها القائمة على النصوص.

معظم المعلومات التي تقوم بجمعها يوميًا هي معلومات مرئية لذلك يستوعبها دماغك بسرعة أكبر 60 ألف مرة. وهذا يعني أن استخدام الصور بدلاً من 280 حرفًا قد يكون أكثر إثارة للاهتمام ويؤدي إلى تفاعل أكثر، ووفقًا لتويتر فإن التغريدات التي تتضمن صور تحصل على إعادة تغريدات أعلى بنسبة 35% من التغريدات النصية.

لذلك من الضروي الاعتماد على المحتوى المرئي حيث سيساعدك نشر صور خاصة بعلامتك التجارية – كجزء من استراتيجية التسويق على تويتر- في التفاعل مع متابعيك وزيادة احتمال إجراء عملية بيع في المستقبل. إنها طريقة أخرى يمكن أن يساعدك بها تويتر في التميز عن الآخرين.

5- احرص على طرح الأسئلة وعمل استطلاعات رأي

تعتبر استطلاعات تويتر Twitter polls إحدى الميزات الجديدة نسبياً في الموقع، لكن هذا لا يقلل من شعبيتها. ما عليك سوى البحث عن#استطلاع أو #استطلاعات على تويتر وستجد قائمة شاملة لكل العلامات التجارية أو المستخدمين الذين ينشرون أسئلتهم ليراها الجميع.

يمكن أن يكون استخدام هذه الميزة طريقة رائعة للحصول على تعليقات الجمهور الحيوية ومساعدتك على اختيار استراتيجية المحتوى على المدى الطويل. كما يمكن أن تكون أيضًا طريقة رائعة لطرح أسئلة ممتعة ومثيرة لاهتمام متابعيك حتى يروا الجانب المرح من نشاطك التجاري.

6- استخدم التغريد المباشر Live Tweeting

إذا كنت تحرض دائمًا على حضور الأحداث المهمة Events، أو المعارض التجارية والمؤتمرات والندوات، يمكن أن تساعدك التغريدات المباشرة من داخل الحدث الذي تحضره على تعزيز التفاعل. فهي تجلب متابعيك إلى الحدث وتوفر لهم معلومات مفيدة وتعرض خبرتك.

لتحصل على التأثير المطلوب من التغريدات المباشرة احرص على استخدام وسم/هاشتاج Hashtag واحد يمكن لجمهورك اتباعه لمعرفة كل شيء عن الحدث بأكمله، واحرص أن يكون واضح، وبسيط، وسهل التذكر.