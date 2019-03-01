موتورولا تكشف عن موعد إطلاق أول هواتفها الذكية القابلة للطي

أكدت شركة موتورولا أنها تعتزم إطلاق هاتف ذكي قابل للطي في وقت لاحق من العام الحالي، لتنضم بذلك إلى ركب الشركات الأخرى التي أعلنت خلال الأيام الماضية عن باكورة منتجاتها من هذا النوع من الهواتف التي يعول عليها في إنعاش السوق الذي أصبح يعاني من كثرة المنافسين وقلة الابتكار.

وكانت شركة سامسونج قد بدأت بالإعلان عن هاتفها الذكي “جالاكسي فولد” Galaxy Fold في 20 شباط/فبراير الجاري، مع شاشتين تطويان نحو الداخل، إضافةً إلى شاشة ثالثة خارجية بحجم أصغر، ثم أعلنت شركة هواوي عن هاتفها “ميت إكس” Mate X يوم الأحد الماضي الذي يتمتع بشاشتين فقط تطويان نحو الخارج.

أما موتورولا، فقد أكد متحدث باسم الشركة لموقع CNET عزم الشركة إطلاق هاتف ذكي قابل للطي خلال صيف 2019، وقال إن تصميم هاتف موتورولا القابل للطي سيقدم تصميمًا مختلفًا عن هاتفي Galaxy Fold و Mate X.

ويُعتقد على نحو شبه مؤكد أن هاتف موتورولا القابل للطي سيكون نسخة جديدة من هاتفها المحمول الشهير “موتورولا ريزر” Motorola RAZR، وذلك وفق ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت الصحيفة وقتئذ أن النسخة الجديدة من هاتف RAZR ستتوفر بسعر 1,500 دولار أمريكي، وأن شركة موتورولا، المملوكة لشركة لينوفو الصينية، تعمل على اختباره حاليًا، وقد تُعلن عنه خلال شهر شباط/فبراير المقبل، ولكن ذلك لم يحدث، ليؤكد المتحدث باسم الشركة الآن أن ذلك كائن خلال فصل الصيف.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

يُشار إلى أن هذه لن تكون المرة الأولى التي تحاول فيها موتورولا إحياء العلامة التجارية لهاتف RAZR الذي كان يومًا أحد أشهر الهواتف المحمولة حول العالم، فقد أطلقت في عامي 2011 و 2012 هواتف باسم “درويد ريزر” Droid RAZR عن طريق شركة فرايزون.

وفيما يتعلق بتصميم RAZR، فقد سُربت في الشهر الماضي رسوم لبراءة اختراع تسعى موتورولا للحصول عليها، وهي تُظهر هاتفًا مع شاشة قابلة للطي من الجانبين نحو الداخل على نحو يحمي الشاشة، وهو شبيه بالتصميم الأصلي للهاتف.