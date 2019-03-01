الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus أصبحا متوفرين الآن في أوروبا والولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من المفترض أن يتم عرض الهاتفين Xperia 10 و Xperia 10 Plus للبيع يوم الإثنين الماضي بعدما تم إزاحة الستار رسميًا عنهما. حسنًا، هما لم يصلا في الموعد المحدد، ولكنهما هنا الآن.

في أوروبا، يمكنك الحصول على الهاتف Xperia 10 Plus مقابل 430 يورو، في حين يمكنك الحصول على هذا الهاتف في المملكة المتحدة مقابل 350 جنيه إسترليني. أما بخصوص الهاتف Xperia 10، فمن الممكن الحصول عليه الآن في أوروبا مقابل 350 يورو، في حين يمكنك الحصول عليه في المملكة المتحدة مقابل 300 جنيه إسترليني. أما بالنسبة للهاتف Xperia L3، فقد تم إطلاقه هو الآخر اليوم بحيث أصبح متوفرًا الآن للشراء في أوروبا بسعر 200 يورو، في حين تم تسعيره في المملكة المتحدة بنحو 170 جنيه إسترايني.

ينبغي الإشارة إلى أن هذه الهواتف الذكية الثلاثة متوفر في أوروبا والمملكة المتحدة مع منفذين للشريحة SIM، وإيرلندا هو البلد الوحيد في أوروبا حيث يمكنك الحصول حاليًا على النسخة الأحادية الشريحة SIM من هذه الهواتف الذكية الثلاثة.

وعندما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية، فالهاتف Xperia 10 Plus متوفر الآن هناك للطلب المسبق بسعر 430 دولار أمريكي على متجري Amazon و B&H، في حين يتوفر هناك الهاتف Xperia 10 بسعر 350 دولار أمريكي على المتجرين المذكورين آنفًا، وأضف إليهما متجر Best Buy. وسيتم إطلاق هذين الهاتفين بشكل رسمي في بلاد العم سام في اليوم 18 مارس.

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