شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك وتليجرام يعملان على تطوير عملة رقمية خاصة بهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن أكثر من 50 مهندسا فى فيس بوك مشغولون حاليا فى تطوير عملة رقمية مشفرة خاصة بمنصة التواصل الاجتماعية، فيما يتفاءل حاليا الرئيس التنفيذى لفيس بوك "مارك زوكربيرج" بشكل كبير بشأن المشروع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن فيس بوك ليس هو فقط المنصة الوحيدة التى تبحث عن تطوير عملة رقمية خاصة بها، إذ يعمل كل من تطبيقى التراسل الفورى المشفر" تليجرام" و "Signal" على تطوير عملة رقمية مشفرة خاصة بهما خلال العام المقبل، وفقا للتقرير.

وقال التقرير نقلا عن أشخاص على دراية بالمشروع:" المشروع الأكثر ترقباً بشكل سرى يعمل فيس بوك على تطويره حاليا، حيث تعمل الشركة على تطوير تقنية تمكن مستخدمى واتس آب، الذين يمتلكون حسابات فيس بوك بالفعل، من إرسال هذه العملات للأصدقاء والعائلة على الفور.

أما تليجرام، والذى يقدّر عدد مستخدميه بنحو 300 مليون شخص على مستوى العالم، يعمل أيضا على عملة رقمية فى نفس الوقت، كذلك فإن تطبيق Signal يمتلك عملته الرقمية التى تعتبر قيد التطوير فى الوقت الحالى، وكذلك أكبر تطبيقات المراسلة فى كوريا الجنوبية واليابان، Kakao وLine، ومن خلال خطة فيس بوك لدمج منصاتها الثلاثة - Messenger وWhatsApp وInstagram - ستصل العملة الرقمية إلى ما يقرب من 2.7 مليار شخص يستخدمون أحد التطبيقات الثلاثة.