شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يعمل على ميزة "إخفاء ردود التغريدات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحدى الباحثات الأمنيين، أن شبكة التغريدات "تويتر" تختبر حاليا ميزة جديدة لإدارة الردود، بحيث يمكن للمستخدمين إخفاء ردود الآخرين على تغريداته المتسلسلة مع إبقاء زر لعرض التغريدات المخفية.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فكشفت الباحثة الأمنية "Jane Manchun Wong، عن وجود خيار إخفاء تغريدات المستخدم الذى نشر تغريدة ضمن التغريدات المتسلسلة، وبمجرد الضغط على خيار الإخفاء ستظهر فقط تغريدات المستخدم صاحب السلسلة، مع وجود خيار أخر لإظهار التغريدات المخفية، والذى يتيح لباقى المستخدمين الضغط عليه لمعرفة كل التغريدات ضمن السلسلة، سواء التى تعود إلى صاحب التغريدة الرئيسية أو لبقية المستخدمين.

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ولكن رغم ذلك، فإن تويتر لم تبدأ حتى الآن فى اختبار هذه الميزة بين مستخدميها، وهو ما يعنى أن هذه الميزة لا تزال ضعيفة فى الوصول إلى المستخدمين، خاصة مع وجود مخاوف من اساءة استخدامها من قبل بعض السياسيين وأصحاب الرأى والمؤثرين، الذين قد يخفون تغريدات معارضيهم، على الرغم من وجود خيار عرض الردود المخفية.

ولعل هذا الخوف ناتج عن الأزمات التى تطال تويتر بين الحين والاخر بشأن حرية التعبير، خاصة عندما يستخدمها بعض الشخصيات الهامة أو مدراء الشركات وغيرهم لعرض آرائهم والتواصل مع الجمهور.