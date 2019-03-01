كتب محمد شرقاوى
توقع محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ48 ساعة استقرار فى نشاط الرياح، والتى تسمح لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وهناك شبورة خفيفة فى الصباح الباكر وتندثر بعد الساعة التاسعة صباحا، وهناك فرص سقوط الأمطار ما بين متوسطة الى خفيفة على مناطق الدلتا.
كما توقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، أن فصل الشتاء سينتهى فى 21 مارس من الشهر الحالى، وهناك منخفضات جوية على الصحراء الغربية يصاحبها نشاط للرياح الناقلة للأتربة، حتى نهاية فصل الشتاء.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الموعد الفعلي لانتهاء فصل الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.