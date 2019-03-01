تعرف على الموعد الفعلي لانتهاء فصل الشتاء

كتب محمد شرقاوى

توقع محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ48 ساعة استقرار فى نشاط الرياح، والتى تسمح لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وهناك شبورة خفيفة فى الصباح الباكر وتندثر بعد الساعة التاسعة صباحا، وهناك فرص سقوط الأمطار ما بين متوسطة الى خفيفة على مناطق الدلتا.

كما توقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، أن فصل الشتاء سينتهى فى 21 مارس من الشهر الحالى، وهناك منخفضات جوية على الصحراء الغربية يصاحبها نشاط للرياح الناقلة للأتربة، حتى نهاية فصل الشتاء.